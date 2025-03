Reggiotoday.it - Lido comunale Genoese Zerbi, Ripepi: "Un disastro che dura da 11 anni"

Leggi su Reggiotoday.it

"Undicidi fallimenti, promesse non mantenute e ‘soluzioni’ esclusivamente illusorie. I lavori per ilsono sempre in corso, con cabine quasi pronte per l'uso estivo, ma mai effettivamente utilizzate. Il risultato? Fogna a cielo aperto, incendi, degrado e cabine appena.