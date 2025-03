.com - Libri / A Senigallia si parla dell’assurda morte di Stefano Furlan

Nel quarantennale della scomparsa del giovane tifoso della Triestina, la presentazione di un libro su una vicenda dolorosa e troppo a lungo colpevolmente dimenticata dai media, 4 marzo 2025 – Il 1° marzo 1984 moriva a soli 21 anni, tifoso della Triestina: la curva dello stadio Rocco della sua città oggi è intitolata proprio a lui.Eppure la sua tragica vicenda è stata a lungo dimenticata:morì a distanza di meno di un mese da un pestaggio subito da un agente di polizia al termine del match tra Triestina e Udinese, di Coppa Italia, giocato nel vecchio stadio di Trieste, il Grezar.era un tifoso di curva, al termine di quel match, finito 0-0, c’era stato qualche tafferuglio di poco conto a cui il giovane nemmeno aveva partecipato: a livello mediatico della vicenda si parlò però colpevolmente pochissimo e praticamente solo a livello locale, tentando generalmente di addebitare la responsabilità al singolo come se il ragazzo “se la fosse cercata” come ancora oggi fa non di rado comodo sostenere in questi casi.