Metropolitanmagazine.it - Liberato dopo sette anni di carcere Luca Traini: sparò a sei migranti

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, il neofascista che nel febbraio del 2018 tentò di compiere una strage a Macerata, è tornato libero. Il tribunale di sorveglianza di Ancona ha accolto la richiesta dell’avvocato Sergio Del Medico, che faceva leva sul percorso di «revisione critica» da parte del condannato circa la propria condotta. In più di un’occasione l’uomo ha potuto usufruire di una serie di permessi per buona condotta, grazie ai quali aveva potuto fare ritorno nella casa di famiglia a Tolentino. Ha, inoltre, preso parte a diversi progetti, come i mercatini di Campagna Amica della Coldiretti e ha scritto un libro sui fatti del 2018, con l’intenzione di risarcire le persone coinvolte nel suo folle blitz. Uscito daldi Barcaglione, sarà affidato ai servizi sociali.e la strage di MacerataIl 3 febbraio 2018, tre giornil’omicidio di Pamela Mastropietro,era salito a bordo della sua Alfa Romeo nera e aveva iniziato a sparare decine di colpi contro tutte le persone straniere incontrate lungo le vie della città.