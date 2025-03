Unlimitednews.it - L’IA spinge il Pil, ma secondo uno studio ci sono 6 milioni di lavoratori a rischio

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Un conto economico in chiaroscuro quello che l’intelligenza artificiale si appresta a presentare al nostro Paese. Da qui al 2035porterà una crescita del Pil fino a 38 miliardi, pari al +1,8%, ma 6disostituzione, mentre 9potrebbero vedereintegrarsi con le loro mansioni. Per un totale di circa 15disul totale esposti agli effetti del. Questi dati dimostrano come il paradigma vada subito corretto: la persona va messa al centro del modello di sviluppo con l’intelligenza artificiale al servizio deie non viceversa”. Così Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, commenta il Focus Censis Confcooperative “Intelligenza artificiale e persone: chi servirà chi?” Le professioni più esposte alla sostituzionequelle intellettuali automatizzabili (contabili, tecnici bancari).