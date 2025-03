Agi.it - L'IA regala ossigeno al mercato degli smartphone. Ma i dazi Usa sui prodotti cinesi preoccupano

AGI - Uno spettro si aggira per il Mobile World Congress di Barcellona, la più grande vetrina mondiale di tecnologia wireless. Spinta dall'entusiasmo per il potenziale dell'intelligenza artificiale, la fiera deve fare i conti con le preoccupazioni per le tensioni commerciali alimentate dagli Stati Uniti di Donald Trump. Il MWC, al quale sono attesi circa 100.000 partecipanti, si è aperto il giorno prima dell'entrata in vigore dei nuoviamericani sui. E l'Europa è nel mirino del capo della Federal Communications Commission (FCC) statunitense Brendan Carr, che ha definito le normative tecnologiche dell'Ue "eccessive". Ma la folla che riempie i padiglioni della fiera fin dal mattino presto alla ricerca delle ultime innovazioni e pronta a partecipare ai dibattiti sul futuro del settore non sembra troppo presa da altri confronti che invece animano le conversazioni tra i responsabili delle telecomunicazioni che chiedono una regolamentazione più semplice e una maggiore libertà di fusione delle attività in Europa, mentre cercano margini più consistenti per scalare gli investimenti infrastrutturali.