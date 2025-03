Ilrestodelcarlino.it - Lezione-concerto sulla storia del rock

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Chi pensa a studiare con una? Alla Pertini si può. Ladelè unaalternativa, suddivisa in tre parti. La scuola ha proposto ai ragazzi di tutte le classi l’occasione di andare ad un incontro con una band: i Flexus che, suonando canzoni, ha introdotto le figure più importanti delladel genere musicale, fino ad oggi. Le classi prime hanno partecipato a questo progetto per la prima volta il 23 gennaio scorso, avendo l’occasione di apprendere come sia nato questo genere musicale, partendo dalla musica blues e dagli artisti che hanno dato vita alle prime canzoni. Le classi seconde, il 22 gennaio, hanno poi continuato il percorso cominciato l’anno precedente. Inoltre le terze e le seconde hanno seguito la seconda parte del racconto, divertendosi ad ascoltare canzoni famose ed immortali.