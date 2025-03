Lanazione.it - L’export maremmano: “I dazi ci preoccupano, l’olio è il prodotto che rischia moltissimo”

Grosseto, 4 marzo 2025 – L’attacco di Donald Trump è rivolto a Messico e Canada e ha dichiarato che alzerà ulteriormente le barriere commerciali sulle importazioni dalla Cina. Le minacce però arrivano anche all’Europa. Il timore è che vengano stabilitianche per le merci italiane che entrano in Usa. L’Italia, come del resto la Germania e la Francia,no l’effetto negativo dell’imposizione deie che sicuramente andrebbero a modificare quei 186 milioni di euro che è il valore economico dell’agroalimentare(primi nove mesi del 2024) che arriva sul mercato a stelle e strisce. C’è insomma apprensione in Maremma dove il 67% delagroalimentare delle aziende è destinato agli Usa. "È un problema serio – commenta Milena Sanna, direttrice di Coldiretti Grosseto –. Nello specifico siamo fortemente preoccupati perche rappresenta il primoper quantità e mole di affari esportato negli Usa”.