Che lesotto la guida del Segretario generaleAntonio Guterres hanno perso ogni credibilità e imparzialità è un fatto accertato tuttavia, quanto accaduto oggi lascia semplicemente sbalorditi. Guterres ha infatti incontrato il Presidente siriano de facto Ahmad al-Sharaa - Mohammed al-Jolani «per discutere della transizione politica in Siria esfide in corso». In una nota dell'ufficio del portavoce si legge: «Si sono scambiati opinioni sull'opportunità storica di tracciare una nuova rotta per la Siria e sulle sfide che il Paese deve affrontare». L'incontro ha avuto luogo nella capitale egiziana del Cairo, dove i leader arabi si sono riuniti per un vertice di emergenza per affrontare la questione della ricostruzione della Striscia di Gaza. Non ci stremo mai di ricordare chi è Ahmed al-Sharaa: Originario di Riyadh, in Arabia Saudita, proveniente da una famiglia sunnita sirianaalture del Golan, è cresciuto nella città di Damasco.