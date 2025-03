Ilfattoquotidiano.it - L’Europa guerrafondaia non è alternativa a Trump: l’Italia deve sganciarsi da entrambi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La plateale pedata nel sedere, peraltro meritatissima, data in mondovisione daa Zelensky, non è bastata a quanto pare ad allontanare i dementi governanti europei e i loro accoliti dal baratro in cui si stanno da tempo precipitando decisi più che mai a perire, più o meno eroicamente, a fianco del loro idolo, il pataccaro di Kiev, il quale sarà con ogni probabilità ben presto esautorato dal popolo ucraino che costituisce la sua vittima principale e che è ormai definitivamente stanco di dover pagare un altissimo tributo di sangue in omaggio alle fanfaluche di Rutte, von der Leyen, Macron, Meloni e grottesca compagnia di guerrafondai con la pelle degli altri.Siamo davvero in una situazione incredibile. Fior di giornalisti, come Massimo Giannini, si dichiarano pronti a “morire per Kiev”, mentre la von der Leyen, foraggiata da ogni possibile lobby, ci annuncia che “dobbiamo prepararci al peggio”.