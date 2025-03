Ilrestodelcarlino.it - ’Lettere a Bernini’, tra arte e potere: "Il Seicento parla anche di noi"

È il 2 agosto 1667 e nel suo studio di scultore, pittore e architetto il divin Gian Lorenzo va su tutte le furie. Una tale Francesca Bresciani, intagliatrice di lapislazzuli, ha scritto a vari cardinali per lamentarsi del fatto che lui, il Bernini capocantiere, non vuole pagarla il giusto. Quella sfrontata ha osato accusare proprio lui, l’artista sovrano della Roma barocca, il ’padron del mondo’, ’lo gran dragone’. Bernini si sfoga contro tutto e contro tutti, rivive la sua esistenza, la sua carriera, le sue ambizioni ela sempiterna competizione con l’eterno, odiato rivale, l’architetto Francesco Borromini. Finché non gli arriva la notizia che proprio Borromini, quel giorno, si è tolto la vita., il nuovo lavoro del Teatro delle Albe (coprodotto da Ert) che Marco Martinelli ha ideato insieme a Ermanna Montanari, è una riflessione sul valore e i valori dell’