Amica.it - Letizia di Spagna in cravatta come le trendsetter

In occasione della Giornata Mondiale delle malattie rare,diha partecipato a un evento all’Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe di Oviedo con un look mannish.La reale ha scelto un completo gessato scuro firmato Sandro composto da giacca doppiopetto, pantalone ampio e camicia. Completano il look una serie di accessori studiati ad hoc: unaalla lavallière e dei mocassini neri di Massimo Dutti. Anche per altre celeb, laè ora un must have irrinunciabile. Cara Delevingne ha indossato un total look di Thom Browne durante la New York Fashion Week. Per presenziare al Palm Spring Film Festival, Selena Gomez ha optato per un tailleur di Ralph Lauren con blazer, gilet, pantaloni ampi, camicia in mesh edi raso. Invece alla Milano Fashion Week, Vittoria Puccini ha attirato l’attenzione con un completo doppiopetto di Armani con camicia,e stivaletti in pelle.