Ilfattoquotidiano.it - “L’età biologica del mio pene e quella del pene di mio figlio è uguale, pari a un 22enne: lui ha 19 anni, io 47”: l’ultima ‘trovata’ di Bryan Johnson

Quando uno sente parlare dila testa va immediatamente alla ricerca della giovinezza perpetua, obiettivo che il milionario persegue con molti mezzi. Stavolta ha voluto rendere noto al mondo che il suoè ringiovanito di 15e ora èmentea quello di un. Nel caso specifico,lo ha confrontato con quello delma non solo: ha monitorato le sue erezioni notturne, considerandole un indicatore di diversi aspetti della salute.“Si è scoperto che le erezioni notturne di un uomo e l’ingrossamento notturno del clitoride nelle donne sono tra i biomarcatori più importanti per valutare lo stato di salute generale del nostro corpo”, ha detto il milionario al Daily Mail. Sempre il tabloid però fa sapere che l’Università di Newcastle ha condotto ricerche per evidenziare come la saluta mentale incida sulla disfunzione erettile che non sempre dipende, quindi, da malattie fisiche come il diabete.