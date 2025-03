L’estrema destra e quelle strane simpatie con la jihad La preoccupazione degli 007 italiani

Leggi su Open.online

in Italia cresce, soprattutto tra i giovani e giovanissimi, anche minorenni, e in qualche caso mette insieme il suprematismo e l’attrazione per la guerra santa islamica, la. «Nel 2024, si è confermato il trend di progressivo innalzamento del rischio derivante dalsuprematista e ‘accelerazionista’ internazionale, che spesso si declina in rete attraverso la diffusione di incitazioni alla violenza nichilista, indiscriminata e d’impronta politica e razziale. In aumento sono risultati, infatti, i casi di radicalizzazione di soggetti giovani – anche minorenni – e di piccoli gruppi che sono in costante contatto con utenti di altre nazionalità tramite piattaforme digitali di messaggistica istantanea», si legge nella relazione annuale del Dipartimento informazione per la sicurezza, il Dis, ovvero il punto di raccordo tra servizi interni ed esteri, oggi guidato dal prefetto Vittorio Rizzi.