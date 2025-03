Lortica.it - L’erba del Monaco dà fastidio: richieste di censura e attività serie

Leggi su Lortica.it

Nella nostra lunga carriera giornalistica all’Ortica, ne abbiamo viste di tutti i colori, ma ogni giorno c’è sempre qualcuno pronto a stupirci conal limite del surreale. L’ultima perla ci arriva direttamente nella casella di posta elettronica: una missiva che, per tono e contenuto, meriterebbe di essere incorniciata e appesa nell’ufficio come esempio di raffinata sensibilità moderna.Potete togliere quelle schifezze dal Vs. sito?, 1 Salve,Pregasi rimuovere queste notizie false e moleste dal sito https://www.lortica.it/2025/02/15/lerba-per-i-conigli-e-le-note-musicali-la-storia-del--guido-e-eufelia/perchè mi potrebbe ostacolare in alcune mie.Grazie,Distinti Saluti , V.D.Un anonimo (ma non troppo) lettore ci scrive per intimarci di rimuovere un nostro articolo perché, a suo dire, gli potrebbe “ostacolare alcune”.