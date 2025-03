Ilnapolista.it - L’Equipe racconta l’ennesimo processo a Sainz il guru del doping del ciclismo che regala seconde giovinezze

Leggi su Ilnapolista.it

Bernardha 81 anni e conta di arrivare a 120 grazie al suo stile di vita: digiuni, cure a base di frutta acida, dorme con le finestre aperte e usa delle misteriose gocce da 100 euro a flacone, che sarebbero tintura madre e oli essenziali. In cella ha scritto un libro dal titolo eloquente: “Le stupefacenti rivelazioni del Dottor Mabuse”. Perché, che va e viene dai tribunali ormai da anni, è considerato il “nemico pubblico numero uno del”.ha una schiera di fedeli, scrive. Sul suo telefono scorrono le foto di campioni olimpici francesi ed etiopi, ex piloti automobilistici diventati ciclisti, fantini, star del passato come Poulidor, che gli dovrebbe “una seconda giovinezza”. Non opera solo nello sport: sostiene di essere stato consultato da François Mitterrand.