Gqitalia.it - L'eleganza minimal di COS ha la sua prima collezione di fragranze

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.COS è da sempre il punto di riferimento per chi ama il lusso “sussurrato”. Capi essenziali dal design immediatamente riconoscibile riflettono l’esteticaista che piace anche a chi non si sente portabandiera dello stile quite luxury. Certo è che il marchio, che ha aperto il suo primo store nel 2007, a Regent Street (Londra), di strada ne ha fatta e il suo ingresso in un universo altro, ma affine, ovvero quello del beauty, sapevamo chea poi sarebbe arrivato. Era solo questione di tempo. Fresca di una manciata di ore fa allora la notizia che da oggi COS debutta nel mondo della profumeria con unadie candele, disponibili da questavera, che riflettono immediatamente l'senza tempo e l’essenzialità nel design, due elementi che sono nel DNA del marchio.