Lega, le tre spine nel fianco di Salvini in vista del congresso

Leai fianchi di Matteo. Alla vigilia del suo compleanno (il 9 marzo spegne 52 candeline) e a poche settimane da unche forse non vorrebbe ma che è ormai inevitabile convocare, Matteoè sempre più insofferente nei confronti di due ex fedelissimi, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari. Entrambi capigruppo – il primo al Senato, il secondo alla Camera – Romeo e Molinari sono anche segretari di partito delle regioni di appartenenza, rispettivamente la Lombardia e il Piemonte. Leghisti di lungo corso, devono tutta la loro ‘fortuna’ politica al segretario. Ma, per motivi diversi, hanno da tempo sviluppato una autonomia di giudizio e critica che nel partito forse neanche i governatori Luca Zaia e Massimiliano Fedriga, o Giancarlo Giorgetti, sono riusciti a mantenere con costanza.