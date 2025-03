Secoloditalia.it - L’effetto-Serra devasta il “campo largo”, spaccatura sul corteo pro Europa: il Pd ci sarà, il M5S si rifiuta

Ci mancava soloa squassare ilsulla politica estera. Nei giorni della grande incertezza di Elly Schlein, che solo qualche ora fa aveva detto di non stare né con gli Usa né con l’guerrafondaia e che oggi ha ribadito il suo “no” al piano di riarmo annunciato dalla Von der Leyen, arriva anche il leader del M5S, Giuseppe Conte, a spaccare il fronte dell’opposizione. No alla manifestazione pro-lanciata dal giornalista Michele, sulle pagine del quotidiano “La Repubblica“, e fissata per il 15 marzo con l’annunciata manifestazione del 15 marzo a Roma.aveva invitato associazioni, sindacati e partiti a partecipare a una grande mobilitazione nazionale, sottolineando l’importanza di mettere da parte personalismi e protagonismi. L’obiettivo è riaffermare i valori su cui si fonda l’Unione Europea e trasmetterli alle nuove generazioni di cittadini europei.