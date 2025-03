Ilgiorno.it - L’Eagle Team conquista il Cerro Piergiorgio in Patagonia: “In vetta dalla via più difficile”

Lecco – C’è una parete dall’altra parte del mondo, una muraglia di granito, che è come una pagina di un libro (ci assomiglia anche) sulla quale qualcuno inizia una storia e qualcun altro la conclude. Una storia che si ripete sul, montagna delladel gruppo del Fitz Roy, scalata nei giorni scorsi, da Dario Eynard, bergamasco classe 2000, il ragno varesino Matteo Della Bordella e Mirco Grasso, alpinista veneziano classe ‘93. La parete Nord Ovest delè una big wall di granito strapiombante alta quasi novecento metri, aperta all’immensa distesa ghiacciata dello Hielo Continental e una delle prime a ricevere le tempeste che arrivano da Ovest. C’erano voluti 15 anni ai Ragni di Lecco per arrivare in cima lungo una via iniziata nel 1993 da Casimiro Ferrari (con Giuseppe “Det” Alippi e Mario Conti) e terminata nel 2008 da Hervé Barmasse e Cristian Brenna dopo un eroico soccorso a Giovanni Ongaro, protagonista dell’ultimo assalto decisivo, ma ferito da un crollo di ghiaccio.