Leader opposizione bielorussa a Firenze | Qui case rifugio per i dissidenti del mio Paese

, 4 marzo 2025 - "Penso che il mondo occidentale ora deve stare unito e combattere per aiutare il popolo ucraino in questo momento. È importante. So che gli europei vogliono la pace, ma questa deve essere giusta, una pace equa e giusta. Tutto questo è legato alla Bielorussia perché finché in Bielorussia non ci sarà appunto pace, anche la situazione Ucraina non potrà trovare una risoluzione equa a tutto questo". Lo ha dichiaratodell'Sviatlana Tsikhanouskaya, oggi ricevuta adalla sindaca Sara Funaro. "Io sono sicura che entrambe le situazioni sono legate. Quindi l'Europa deve stare al fianco dell'Ucraina e continuare a lottare contro le dittature e tutti i regimi autoritari che ci sono", ha aggiunto. Con la sindaca Funaro si è poi discusso sulla possibilità di aprire delleaccoglienza per rifugiati politici della Bielorussia e le loro famiglie qui a