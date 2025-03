Ilrestodelcarlino.it - Le ultime ore e lo strazio della madre: "Dobbiamo cercare la verità per Giada"

la, loe a suo fratello". Barbara ha appena perso una figlia di 22 anni, un malore improvviso che gliela ha strappata in pochi minuti. Ripercorre leoregiovane e tutta la sequenza di fatti che hanno portato alla morte di una giovane in apparente buona salute, mentre sono attese in queste ore le prime risposte dagli accertamenti diagnostici disposti dall’ospedale di Perugia. "Il 24 gennaioera stata operata al ginocchio. Ha preso eparina per 29 giorni, due giorni in più anche rispetto alla prescrizione. Poi sabato scorso ha avuto la febbre alta e la tosse che non passavano, per questo il medico le ha prescritto un antibiotico", il racconto. "Mercoledì - continua - siamo andate in pronto soccorso a Castiglione del Lago, perché la febbre si era abbassata, ma erano iniziati un vomito continuo e gravi sintomi gastrointestinali.