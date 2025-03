Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di martedì 4 marzo

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2025 Ariete Autoaffermazione - questo deve diventare l'obbiettivo da raggiungere in, mese che presenta un quadro astrale di eccezionale importanza e intensità, come capirete voi stessi il giorno 6. Ci sarà il primo quarto di Luna che apre un periodo passionale per l'amore, confermato da Venere nel vostro segno. Nuove possibilità di guadagno in arrivo, un viaggio extra. Toro Bella questa Luna dinel segno, fortunata per l'amore. Oggi più di ieri è possibile ricevere il passionale influsso di Marte in Cancro, che non è insensibile ai vostri sospiri per la mancanza - presunta - di denaro liquido.