Ilrestodelcarlino.it - "Le sono caduti dei soldi": rubata borsa piena di ori

Imola, 4 marzo 2025 – “Attenzione signora, ledei”. Il tintinnare di una monetina sull’asfalto e poi la frase, quasi una carinerira, l’attenzione di un passante gentile. Niente di tutto questo, semplicemente una truffa che ha permesso a una vera e propria banda arrivata da Milano di sottrarre laa due donne, scappando con un bottino da diverse migliaia di euro. Due colpi nei parcheggi di due supermercati della città, con la medesima tecnica messa in opera dai tre malfattori. Il primo, parcheggiato dietro l’auto della vittima, per non farla uscire, l’altra (una peruviana di 26 anni) che avvicinava le donne e le distraeva gettando a terra una moneta dicendo che eranoloro dei. Infine il terzo complice, un cubano 27enne che si occupava della. Colpi andati a segno l’uno a distanza di un’ora dall’altro.