Oasport.it - Le Samyn des Dames 2025, sprint imperiale di Lorena Wiebes. Paternoster in top 10

L’edizionede ledessi risolve con la vittoria della grande favorita della vigilia. Sul traguardo di Dour l’olandesedella Team SD Worx – Protime sgretola la resistenza delle avversarie con unoche non concede loro scampo e si aggiudica la corsa per la prima volta.La campionessa europea, che conquista la sua vittoria numero 96 da professionista, precede la svizzera Linda Zanetti della Uno-X Mobility e l’irlandese Lara Gillespie della UAE Team ADQ. Prima delle italiane è Letiziadella Liv AlUla Jayco, che chiude al nono posto dopo aver lanciato lodella compagna di squadra, l’australiana Georgia Baker.La corsa si anima a meno di una cinquantina di chilometri dalla conclusione quando partono all’attacco l’olandese Deborah Veerman della VELOPRO – Alphamotorhomes e la belga Cleo Kiekens della DD Group Pro Cycling Team con le due attaccanti che non superano i dieci secondi di vantaggio prima di essere riprese.