Le reazioni dei partiti della maggioranza al piano per il riarmo dell' Europa

AGI - Ottocento miliardi di euro per riarmare l'? No, grazie. La Lega boccia "la potenza di fuoco" che vuole lanciare la presidenteCommissione Ue, Ursula von der Leyen. "Vuole riarmare l'lasciando la possibilità agli Stati di fare debito per comprare armi. È questa la via maestra per lasciare ai nostri figli un continente in pace?", si chiede Salvini. Per il partito di via Bellerio si tratta di una "deriva bellicista". Giorgia Meloni con i suoi predica calma, la linea di Fratelli d'Italia è quella di evitare ulteriori fughe in avanti, come ha spiegato il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti. Per il partito di viaScrofa il principio di arrivare a una difesa comune è sacrosanto ma occorre vedere come verrà declinato. "Come si spendono questi 800 miliardi? Come vengono indirizzati?", gli interrogativi che si rilanciano i 'big' dietro le quinte.