Tpi.it - Le ragazze: anticipazioni, ospiti e streaming oggi, 4 marzo

Leggi su Tpi.it

Le, 4Questa sera, martedì 42025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Le, programma condotto da Francesca Fialdini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Ad aprire la prima puntata sarà la decana Luisa Maragliano: nata a Genova nel 1931, è stata una primadonna del teatro lirico italiano. L’amore per la musica nasce durante l’infanzia, quando inizia a intonare canzoni popolari accompagnata dal padre alla chitarra, ma nel suo destino c’è la lirica: è ancora una ragazza quando nel 1955 si presenta, senza una vera preparazione alle spalle, a un’audizione aperta dal direttore d’orchestra Tristano Illersberg per l’allestimento del “Parsifal” di Wagner al Teatro Carlo Felice di Genova. Quel provino le cambierà la vita: Illersberg le dà la parte e la fa debuttare.