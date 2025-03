Le preghiere dell’ateo Vauro per Papa Francesco | È più comunista di Elly Schlein

Leggi su Open.online

? Prego per lui da ateo perché è piùdiSenesi lo dice oggi in un’intervista a La Stampa.ha parlato della salute del pontefice sui social: «Non so se Dio prenderà in considerazione la preghiera di un ateomaha chiesto di pregare per lui ed io lo farò». E a Flavia Amabile oggi spiega cosa significa pregare per un ateo: «Ci sono atei che vivono l’ateismo come una religione piena di dogmi e quindi pensano che sia vietato pregare. Io sono ateo proprio perché non amo dogmi, obblighi e formule. La preghiera l’ho fatta ed era un pensiero, un credo. Anche gli atei come me possono credere nella spiritualità e penso che l’empatia umana sia un’alta forma di spiritualità che si va perdendo e che invece trovo che questoabbia.