Foggiatoday.it - Le opportunità della Rems ad Accadia: "Futuro migliore per tutti, sviluppo, servizi e inclusione"

Leggi su Foggiatoday.it

Ufficiale la realizzazione di una Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza nel Comune di, nel Foggiano. Il progetto (qui i dettagli) prevede la trasformazione dell’ex carcere mandamentale, da troppo tempo in stato di degrado, in una struttura moderna e funzionale, destinata.