Today.it - Le mani di Trump sul canale di Panama: due porti diventano americani

Leggi su Today.it

Il fondo americano BlackRock ha raggiunto un accordo per acquistare due deideldida Ck Hutchinson, società che ha base a Hong Kong. L'accordo - riporta il Financial Times - è una vittoria per Donald, che da settimane lamenta che la Cina controlla ildi