Metropolitanmagazine.it - Le isole Gran Canarie colpite da alluvione: diramata l’allerta a turisti e residenti

Leggi su Metropolitanmagazine.it

In queste ore Telde, una delle principali città delle, è stata colpita da forti piogge. Queste hanno provocato un’improvvisa e gravi disagi alla popolazione. A tal proposito, la Aemet ha emesso allerte per precipitazioni intense e soprattutto mareggiate. Tra le zone a rischio significativo ci sono le aree del nord di Alicante e nel sud di Valencia. Alcune immagini che girano sul web mostrano Buñol, in provincia di Valencia, colpita da 100 mm di pioggia nelle ultime ore. Anche a Telde una “cascata” d’acqua ha invaso un cavalcavia.da: “Restate a casa”Una volta compresa la gravità della situazione, le autorità locali hanno invitato ia rimanere a casa. L’acqua ha trascinato in mare diverse auto: un video mostra donna salvata da un’auto sommersa.