361magazine.com - Le Iene Show, le anticipazioni di martedì 4 marzo

Le, tutte ledel prossimo appuntamento, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le”, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Novità di questa edizione, il contest ‘Questa La So’, un format inedito che coinvolgerà il pubblico a casa, dando la possibilità di vincere 1.000 euro in gettoni d’oro, per ogni sessione di gioco. Tra gli ospiti in studio: l’attore Claudio Santamaria e il cantante Nek. Nella puntata:Le 48 ore di Nicolò De Devitiis con Noemi, per scoprirne un lato inedito, ben diverso dal personaggio solare che tutti conoscono. Un viaggio profondo e toccante nella sua esperienza personale, tra lotta interiore, trasformazione e consapevolezza.Con l’inviato, Noemi si aprirà sul suo percorso di cambiamento fisico, ma soprattutto sulla battaglia contro il disagio mentale che l’ha portata a soffrire di “derealizzazione”.