Le due sere in cui i Pink Floyd suonarono al Piper di Roma

Sono passati 60 anni da quel 17 febbraio del 1965, data di inaugurazione delClub di, ma l’energia e il fascino di quel locale che, più di tutti, ha caratterizzato l’epoca del beat a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta, non si sono ancora esauriti. Prima di diventare il, quel grande spazio ancora spoglio di via Tagliamento, incastonato tra il Quartiere Trieste e il Coppedè, era un cinema che non aveva ottenuto i permessi di agibilità. Con una felice intuizione, i due proprietari Alberigo Crocetta e Giancarlo Bornigia, avvocato il primo, commerciante il secondo, lo decorarono con opere di artisti d’avanguardia come Andy Warhol, Piero Manzoni, Mario Schifano e Mario Cintoli, trasformandolo in un punto di riferimento della vita mondana, ma soprattutto in un luogo che avrebbe cambiato il modo di ballare e di vivere le ore notturne.