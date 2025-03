Iodonna.it - Le difficoltà del mercato immobiliare italiano, non fanno calare il desiderio degli stranieri di comprare casa nel Belpaese. E sono le donne a guidare le scelte. I dati emergono da un recente studio condotto da Gate-away.com, portale immobiliare dedicato ai clienti esteri

Il, è un tema al centro dell’attenzione negli ultimi tempi, a causa di quella “tempesta perfetta” di problemi, carenza di case e conseguente aumento vertiginoso dei prezzi, che ha reso difficile, se non impossibile per molti l’acquisto di una. Dall’estero, però, il problema è meno sentito, ma soprattutto, questenonildiin Italia. Un trend, questo, che ne ha uno al suo interno, decisamente più interessante: il ruolo sempre più centrale dellenelle decisioni di acquisto. Da Milano a Trieste, case sempre più care: un operaio lavora 11 anni per comprarne una Xlea voler acquistareLungi, infatti, dall’essere semplici spettatrici, lesi affermano come vere e proprie leader nel processo decisionale, influenzando in modo significativo le tendenze del settore.