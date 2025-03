Lettera43.it - Le condizioni di Papa Francesco: «È stabile, nessuna nuova crisi respiratoria»

Ledi salute disecondo quanto riferito dalla Santa Sede nel bollettino serale del 4 marzo: «si sono mantenute stabili. Non ha presentato episodi di insufficienza, né broncospasmo. È rimasto apiretico, sempre vigile, collaborante alle terapie e orientato». Durante la mattinata il Pontefice ha iniziato un trattamento con ossigenoterapia ad alti flussi e ha seguito una sessione di fisioterapia. Come da programma, nella notte verrà ripresa la ventilazione meccanica non invasiva fino alla mattinata successiva. La prognosi rimane riservata, ma durante il giorno ilha alternato momenti di preghiera e riposo e ha ricevuto l’Eucarestia.Articolo completo: Ledi: «È» dal blog Lettera43