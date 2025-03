Lanazione.it - Le ‘Biografie imperfette’ delle donne raccontate da Sandra Landi

Nell’ambitoiniziative “Intorno all’8 Marzo. L’arte si fa donna”, promosse dal Comune di Carrara, venerdì alle 17, al MudaC la scrittrice e saggistapresenta il suo libro ‘Un’altra storia. Biografie(edizioni Le Lettere). La storica dell’arte Lara Conte modera l’incontro con l’autrice, che collabora con le maggiori case editrici nazionali ed è tradotta in spagnolo e tedesco. Un libro che è frutto di quattro anni di intenso lavoro di ricerca e di creazione, e che continua l’impegno dicontro la violenza sulle. ‘Un’altra storia. Biografieracconta storie dicatturate dalla Storia per narrare la loro storia.che prendono la parola per raccontarsi con precisione e ironia, dopo una indubbia esclusione o marginalizzazione; non disdegnando di sottolineare le contraddizioni del loro e del nostro presente, come se fossero capaci di conoscere cosa hanno detto e scritto di loro dopo di loro.