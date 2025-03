Ilgiorno.it - Le aziende brianzole fanno rete: "L’evento organizzato in tre mesi. Sembrava follia, invece è realtà"

La corsa contro il tempo per portare l’Atp Challenger a Monza è arrivata al traguardo in soli treanche perché si è riusciti a trovare un numero sufficiente di sponsor in grado di coprire le spese per(il solo montepremi è di 143mila euro). Gran parte delle imprese che hanno contribuito all’obiettivo sono del territorio. Lo stesso main sponsor, il marchio inglese di profumi Atkinsons, è oggi di proprietà della famiglia Sgariboldi, la quale ha iniziato la sua attività imprenditoriale proprio in città. "La nostra attività nel 1978 è stata avviata qui a Monza – afferma Davide Sgariboldi, general manager di EuroItalia (azienda che ha acquisito Atkinsons nel 2020) –, quando ho saputo da Matteo Fenaroli della possibilità dell’Atp Challenger, da frequentatore del Villa Reale Tennis, ci ho creduto subito".