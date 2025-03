Gravidanzaonline.it - Le 6 regole del metodo danese per crescere bambini (e adulti) felici

L’edizione 2024 del World Happiness Report (la prima che prevede analisi selezionate per fasce d’età) evidenzia come la Danimarca sia il secondo Paese nel quale glisono i piùal mondo. Dietro solo alla Finlandia, quindi, in Danimarca si vive bene a tal punto da essere da decenni considerato uno dei posti migliori nei quali andare a vivere. Per questo si è consolidata l’attenzione sul cosiddetto, una filosofia di vita e una sorta di approccio educativo capace di rendere ie gli.Cos’è ile perché se ne parla tanto?Propriamente più che un vero e propriorigoroso, questo approccio prevede una filosofia di vita basata sul favorire l’autonomia dei. Ma non solo: questa autonomia viene perseguita tramite il loro coinvolgimento nella vita quotidiana nella quale non subiscono passivamente delle, ma interagiscono con glie prendono parte alle attività di ogni giorno.