Ilgiorno.it - Lazzate, la nuova via green. Ciclabile tra bosco e campagna. Pronti più di 900mila euro

Ci sarà anche unapistatraa nord del paese, tra le opere che verranno realizzate quest’anno inserite nel piano di programmazione approvato insieme al bilancio comunale di previsione 2025. Confermata l’aliquota dell’addizionale Irpef allo 0,7% e confermate anche le aliquote Imu. Laha un quadro economico complessivo di 910mila, tra opere ed espropri dei terreni ed è finanziata come compensazione da Pedemontana e realizzata dal Parco delle Groane. A essa si aggiungerà il nuovo asilo nido di via Misentasca con il mutuo avviato nello scorso esercizio a supporto del finanziamento regionale di 480mila. Come spiegato dal vicesindaco e assessore al Bilancio, Loredana Pizzi, ci sono 65.000per la manutenzione straordinaria di immobili comunali, 100milaper intervenire sugli incroci pericolosi tra via Vittorio Emanuele e via Trento Trieste, tra via Carducci, Rimembranze e Trento Trieste, e tra via Libertà e via Kennedy.