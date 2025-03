Gamberorosso.it - L'avventura di una maestra e di un impiegato comunale arrivati a produrre uno dei migliori oli d'Italia

«Masoni Becciu nasce dalla passione di Gianni Deidda e Franca Maria Serra: lui, lei insegnante elementare. Nel lontano 1991 hanno deciso di investire parte dei lori risparmi, per impiantare su una superfice di 5 ettari un oliveto intensivo in una zona di oliveti secolari già esistenti. Il loro intento era creare un’azienda olivicola che lasciasse il segno». Valentina Deidda, agronoma e figlia dei fondatori, ci racconta con orgoglio i sacrifici dei genitori che con azzardo hanno deciso di puntare sull'olivicoltura in un pezzo di Sardegna da sempre vocato a questa pratica agricola. Un azzardo che, grazie all'impegno e all'ostinazione della figlia Valentina e del marito Nicola Solinas, oggi si è trasformato nel premio come "Olivicoltore dell'anno" nell'ultima edizione della guida Oli d'presentata al Sol2Expo di Verona in collaborazione con Banca Monte dei Paschi di Siena.