Lavoro l’occupazione sfiora il 63%

Per ilmigliorano i dati a gennaio in Italia, concheil 63%. Secondo l’Istat c’è stato un aumento di 145mila occupati a gennaio (tasso di occupazione al 62,8%).In totale ci sono 24,2 milioni di lavoratori nel nostro Paese.Contestualmente cala la disoccupazione scendendo al 6,3%; in discesa anche quella giovanile al 18,7%. Il tasso di inattivi si abbassa al 32,9%.