Bergamonews.it - Lavori di rifacimento dell’acquedotto: via Fara e piazzale Sant’Agostino chiudono per 20 giorni

Bergamo. Prosegue il cantiere di Uniacque per ilAlgua-Bergamo. Dopo l’avvio deiin via Maironi da Ponte, da lunedì 10 marzo e fino a sabato 29 marzo sarà attivato un nuovo cantiere per il rinnovo della seconda condotta di Algua. L’intervento interesserà il tratto interrato di, tra via Porta Dipinta e viale delle Mura, comportando modifiche alla viabilità.Per consentire l’esecuzione dei, dal 10 al 29 marzo saranno quindi chiuse al trafficoe via. Questa fase del cantiere, che si sovrappone alla precedente, richiederà una riorganizzazione della circolazione per garantire l’accesso e l’uscita da viaai residenti e agli utenti del parcheggio della.È stata quindi predisposta una viabilità alternativa per i veicoli già autorizzati e per chi deve accedere o uscire dal “parcheggio Città Alta” in via:Percorso in entrata: porta? viale delle Mura ? via Osmano ? via Porta Dipinta ? via della