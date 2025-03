Ravennatoday.it - Lavori di miglioramento della rete idrica: possibili disservizi all'erogazione dell'acqua

Giovedì dalle 8.30 alle 15.30 Hera interverrà sull'acquedotto a Faenza in via Cimatti, all’incrocio con via D’Azeglio, per l’efficientamento. L’intervento di chiusurainteresserà viee Vigne incrocio Santa Lucia, Formicone, Cimatti, D’Azeglio e RagazziniAl termine.