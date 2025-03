Salernotoday.it - Lavori di manutenzione straordinaria a Salerno: scatta la sospensione idrica

Leggi su Salernotoday.it

Disagi in vista per numerose famiglie residenti nel quartiere Carmine a. Per eseguire un intervento diin Largo Andrea Sinno (incrocio Via Gelso), sarà sospesa l’erogazionedalle ore 14 alle 19 di giovedì 6 marzo.L’elencoLe strade coinvolte sono: .