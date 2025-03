Iltempo.it - L'automotive e l'accesso ai dati digitali

Leggi su Iltempo.it

Ultimo appuntamento dei Talks di Autopromotec, questa volta sull'importante tema: “Chi possiede i tuoi? Proprietà,e Utilizzo deinell'Ecosistema Digitale”. Nella storica sede dell'ACI di Corso Venezia a Milano, l'incontro è stato aperto dal Vice Presidente dell'ACI Milano Pietro Meda e dal Professor Fabio Orecchini, Ordinario di Sistemi per l'Energia e l'Ambiente presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi e Direttore dell'Osservatorio Auto e Mobilità presso la LUISS Business School. Poi è stata la volta dei relatori, che si sono susseguiti con interventi concisi e molto interessanti, toccando diversi aspetti inerenti il tema della giornata. Nel suo intervento per inquadrare la tematica dal punto di vista normativo, il Prof. Enrico Al Mureden dell'Università di Bologna è partito dall'assunto che con quasi 18 milioni di veicoli connessi in Italia – ovvero il 45% del parco circolante – la Connected Car si impone come una Disruptive Technology, che richiede un intervento regolatorio organico”.