Inter-news.it - Lautaro Martinez e la presunta bestemmia. Tanto rumore per nulla? C’è un ‘dietrofront’

e le sue presunte espressioni blasfeme: il caso, avviato su iniziativa del solito gruppo di avvocati bianconeri, potrebbe finire in un ‘di fatto’.IL PUNTO –ha realmente pronunciato unaal termine di Juventus-Inter, match vinto dai bianconeri per 1-0? Le presunte espressioni blasfeme del capitano dell’Inter sono oggetto di indagine da parte della FIGC, la cui attività è stata avviata su iniziativa del gruppo di avvocati bianconeri noto come “Fondazione Jdentità Bianconera”. Tale fondazione, sempre attenta a raccogliere solgli episodi che potrebbero danneggiare la squadra nerazzurra (ma senza successo, fino a questo momento), ha smentito l’idea di aver presentato sia l’esposto che la prova audio delladel capitano nerazzurro.