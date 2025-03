Lanazione.it - Latterie, edicole e botteghe. Negozi chiusi in Toscana: chi soffre di più e dove

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 4 marzo 2025 – Sono 201 su 273 i comuni incolpiti dalla desertificazione commerciale. Tra il 2014 e il 2024, isono spariti soprattutto dai comuni più piccoli, entro i 50mila abitanti, nei quali si sono persi in un anno il 40% delle attività commerciali e dei servizi. I comuni medio-grandi, tra 50mila e 250mila abitanti, hanno invece detto addio al 13,5% delle attività del terziario. In linea Firenze, con un -13,4%. I dati arrivano dall’Ufficio economico e dal Centro studi di Confesercenti, secondo cui negli ultimi dieci anni inoltre 200 Comuni sono stati colpiti dalla desertificazione commerciale, 1,3 milioni di toscani non hanno più accesso ai servizi di base e 8.474 attività al dettaglio sono state chiuse. Allarme Commercio, inogni giorno chiudono dieci attività La popolazione, 3,6 milioni di abitanti nel 2023, è diminuita del 2% rispetto al 2014, con un calo più marcato nei micro-comuni con meno di 5mila abitanti (-6%) e nei comuni tra 10mila e 15mila abitanti (-2,5%).