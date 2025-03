Trevisotoday.it - Larve nella pasta alla mensa scolastica, il Comune di Roncade offre alternative per garantire la sicurezza alimentare

Leggi su Trevisotoday.it

In attesa di ricevere gli esiti delle indagini biologiche sui campioni prelevatimesadi San Cipriano per chiarire le cause dell’accaduto ela totaledei pasti forniti dal servizio di refezione, ildiha proprosto ai genitori di.