L’arte orafa campana un tesoro di storia cultura e innovazione | il progetto Galic

Le arti decorative hanno sempre rappresentato un potente strumento di narrazione della, dellae dell’identità sociale di un popolo. Tra queste, l’oreficeria occupa un ruolo di primo piano: i gioielli, ritrovati persino in sepolture preistoriche, testimoniano l’evoluzione dell’umanità attraverso il tempo. Dalla durezza della pietra alla lucentezza della conchiglia, l’essere umano ha sempre attribuito ai materiali una valenza simbolica, unendo estetica e funzionalità. Con il passare dei secoli, la ricerca artistica e tecnica ha arricchito ulteriormente il valore del gioiello, trasformandolo in un elemento die identità. La Campania vanta una tradizionemillenaria che rappresenta una parte essenziale del patrimoniole della regione. Gli artigiani campani sono celebri per la loro maestria nella lavorazione dei metalli preziosi e nella creazione di gioielli e oggetti di grande bellezza e ricchi di significatili e storici.