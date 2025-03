Ilrestodelcarlino.it - L’arresto di Stefania Nobile scuote l’Imolese. Lei, Wanna Marchi e quel legame con il circondario

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Imola (Bologna), 4 marzo 2025 – La notizia deldi, figlia dianche ilimolese. È qui infatti, e in particolare a Castel del Rio, che le due donne vennero prelevate nel 2009 per essere portate in carcere per la nota vicenda delle truffe in tv. Ma è soprattuttoad avere legami con il territorio. Nata a Castel Guelfo, la teleimbonitrice ha avuto casa a Castel del Rio, dove era tornata a farsi vedere l’ultima volta una dozzina di anni fa, quando era tornata libera. Prima delha abitato in una villetta a Osta, assieme al compagno Francesco Campana, il secondo marito della teleimbonitrice (il primo fu nel 1961 Raimondo, padre di) scomparso nel 2022. Laha però vissuto per alcuni anni anche a Dozza.