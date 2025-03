L’annuncio gela Donnarumma | ora i dubbi sono azzerati

Leggi su Sportface.it

La gioia per la vittoria sul Lille è tanta, ma Gigionon può dormire sonni tranquilli nonostante il risultato. Il futuro dell’ex portiere del Milan è incerto più che mai, così come la sua permanenza al Paris Saint-Germain.Insieme a Safonov è il portiere che ha subito meno gol in Ligue 1, cosa che ha inamente contribuito al primato schiacciante nel campionato francese, con il Marsiglia a distanza di sicurezza con ben 13 punti di distacco. Domani però la musica sarà tutt’altra perché a Parigi arriverà un Liverpool altrettanto in forma e, coincidenza, anch’esso con 13 punti di vantaggio sull’Arsenal secondo in Premier League.Il destino dituttavia è in bilico, perché il suo entourage non ha ancora avuto notizia di un eventuale prolungamento e le avances da parte delle bigi di mezza Europa certo non mancano.